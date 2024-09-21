В Иркутске 22 сентября состоится творческая встреча с актрисой фильма «Пугало»

В областном центре 22 сентября можно будет встретиться с якутской певицей, актрисой тетра и кино Валентиной Романовой. В 13:50 в Доме кино по адресу Мухиной 2а сначала покажут фильм, режиссером и главной актрисой которого стала сама женщина, а после пройдет арт-встреча. Об этом сообщает Иркутский областной кинофонд.
— В переводе с якутского «Чыскыырай» — голос, летящий ввысь. Именно такой псевдоним взяла себе Валентина Романова. Она — одна из самых ярких и узнаваемых фигур в культурном мире Якутии, популяризирующих культуру своего народа. Ее имя в 2021 году узнала вся страна, когда она получила приз международного кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль, снявшись в якутской картине «Пугало», — рассказывают в пресс-службе кинофонда.
Документальная кинокартина, которую представят зрителям, будет описывать один год из жизни женщины. Именно в это время она готовилась к большому концерту, после которого ее судьба сильно изменилась. Как именно — можно узнать при просмотре фильма.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с подачей тепла и горячей воды в Байкальске.