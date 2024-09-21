В Иркутске 22 сентября состоится творческая встреча с актрисой фильма «Пугало»

— В переводе с якутского «Чыскыырай» — голос, летящий ввысь. Именно такой псевдоним взяла себе Валентина Романова. Она — одна из самых ярких и узнаваемых фигур в культурном мире Якутии, популяризирующих культуру своего народа. Ее имя в 2021 году узнала вся страна, когда она получила приз международного кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль, снявшись в якутской картине «Пугало», — рассказывают в пресс-службе кинофонда.