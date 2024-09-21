В Омске опять не могут достроить проблемный долгострой на улице Кирова

В Омске снова поставлено на паузу строительство в жилом комплексе «На Кирова» дом 2. Дом на федеральные средства достраивает ООО СПК «Дорстрой».
На это выделено 300 млн рублей. Квартир там ждут обманутые дольщики. На ситуацию люди пожаловались в паблике «Омск Вконтакте».
«Дом готов на 86%. Нам сказали какие-то проблемы с системой отопления, но работает 1 человек, а срок сдачи был намечен на июль 2024 года. Мы 270 человек уже ничего не боимся, мы очень сильно поражены, что имея почти готовый дом, деньги и связи, вы не в состоянии в срок достроить дом!», —обратились дольщики к застройщику.
На ситуацию отреагировали в минстрое. Как сообщили в ведомстве, с "застройщиком уже ведется претензионная работа.
Региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства уже ведет претензионную работу. В случае дальнейшего нарушения графика работ со стороны подрядной организации у заказчика будут законные основания для одностороннего прекращения договорных отношений", —ответили в министерстве.