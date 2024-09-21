В Омске опять не могут достроить проблемный долгострой на улице Кирова

«Дом готов на 86%. Нам сказали какие-то проблемы с системой отопления, но работает 1 человек, а срок сдачи был намечен на июль 2024 года. Мы 270 человек уже ничего не боимся, мы очень сильно поражены, что имея почти готовый дом, деньги и связи, вы не в состоянии в срок достроить дом!», —обратились дольщики к застройщику.