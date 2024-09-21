В Братске водителей проверяют на состояние опьянения

За прошедшие восемь месяцев на территории Братска и района произошло 23 аварии с участием пьяных водителей. В них пострадало 26 человек, семь человек погибли. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России «Братское».
— ДТП по вине нетрезвых водителей остаются наиболее социально опасным явлением. В них множество людей получают травмы различной тяжести. Поэтому 21 сентября мы проводим массовые проверки водителей на опьянение, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Госавтоинспекторы напоминают, что садиться за руль после употребления алкоголя незаконно. Это может привести к печальным последствиям как для самих водителей и пассажиров, так и для остальных участников движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске водитель трамвая наехала на машину «Мазда». В это время в общественном транспорте находилось шесть пассажиров. К счастью, никто не пострадал.