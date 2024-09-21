Омские школьники приступили к изучению географии родного края

«Нам действительно есть чем гордиться, есть очень много интересных территорий, то же озеро Эбийты с его лечебными грязями, не уступающими по свойству грязям Мертвого моря. Хочется, чтобы дети знали и историю формирования территории, историю заселения, и культуру. Чем дети больше будут знать, тем больше будет отдача», — говорит Татьяна Третьякова, учитель географии, принимавшая участие в составлении и подборе методических заданий для изданного пособия.