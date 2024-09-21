Омские школьники приступили к изучению географии родного края

В этом году в школах Омской области появился новый обучающий курс —география родного края. К началу сентября соответствующие учебники поступили в учебные заведения региона.
Учебное пособие состоит из двух частей: «“География родного края: природа и население Омской области” и “Занимательная география Омской области”. В первой части подобран материал о природных условиях, ресурсах и населении Омской области. Во вторую включена информация об интересных географических фактах региона. Например, школьники смогут узнать, как Омская область связана с цифрой 55.
«Нам действительно есть чем гордиться, есть очень много интересных территорий, то же озеро Эбийты с его лечебными грязями, не уступающими по свойству грязям Мертвого моря. Хочется, чтобы дети знали и историю формирования территории, историю заселения, и культуру. Чем дети больше будут знать, тем больше будет отдача», — говорит Татьяна Третьякова, учитель географии, принимавшая участие в составлении и подборе методических заданий для изданного пособия.
В работе над учебниками принимали участие научные сотрудники ОмГПУ, Омское отделение Русского географического общества, министерство образования Омской области.
Сейчас школьники Омской области уже приступили к изучению нового курса.