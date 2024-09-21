Игорь Кобзев рассказал о случившемся в Усольском кадетском корпусе

Губернатор от своего имени и имени коллег еще раз принес извинения. Пообещал, что преподаватель не сможет уйти от ответственности. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители и министерство образования. Также думают над модернизацией воспитательной работы, чтобы избежать повторения истории.