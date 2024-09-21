Игорь Кобзев рассказал о случившемся в Усольском кадетском корпусе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале рассказал, что 21 сентября прошло собрание родителей, дети которых находились в Усольском кадетском корпусе. Напомним, 13 сентября этого года пьяный заместитель директора по военно-технической подготовке ворвался в казарму со страйкбольной гранатой. К счастью, никто не пострадал. А на мужчину завели уголовное дело.
— В сегодняшнем разговоре с родительской общественностью участвовали заместитель министра образования региона Наталья Краснова, первый заммэра Усолья-Сибирского, председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Панькова, старший советник юстиции, прокурор г. Усолья-Сибирского Геннадий Мартынов, представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, полиции и следственного комитета, — рассказывает Игорь Кобзев.
Губернатор от своего имени и имени коллег еще раз принес извинения. Пообещал, что преподаватель не сможет уйти от ответственности. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители и министерство образования. Также думают над модернизацией воспитательной работы, чтобы избежать повторения истории.
Напомним, с кадетами, воспитателями и родителями всю неделю работали психологи и правоохранители. Также ситуацию прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.