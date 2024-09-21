В Ростове на новой неделе пройдут массовые отключения электричества — это заг

В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя начнется с массовых отключений электроэнергии. Тысячи жителей проведут без света несколько часов. Графики отключений опубликовали на сайте Донэнерго.
В понедельник, 23 сентября, отключения запланированы с 9 до 17 часов в домах по адресам: проспект Коммунистический, № 43−159, 58−194, улица Книжная, № 25−151, 32−158, Новостроевская № 77−139, 74−138, Детская, № 43−59, 38−52. Также электричества не будет на улице Александра Блока, № 27−41, 32−46, Якуба Коласа, № 28−36, 25−59, Ивановского, № 16−50, Стадионной, № 6−20, 7−25, Фрунзе, № 8−20 и Целиноградской.
В этот же день с 9 до 17 часов электроэнергию отключат в домах, которые расположены в переулках Гельца, 37−113, 28−64, Марины Расковой, 54А, 56, Конном, 45, 52−54, Красной Звезды, 47−65, 54−68, Ударников, 47−81, 56−82, Молочном, 71−81 и Учительском, 2−16, 1−17.
Во вторник, 24 сентября, электроэнергии не будет в домах № 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2 на улице Вавилова. Также отключения запланированы в домах № 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П на проспекте Королева, улице Смелой и в садовом товариществе «Железнодорожник». Света не будет с 3 часов ночи до 17 часов вечера.
В этот же день с 9 до 17 часов без электричества придется остаться жильцам домов по улице Мечникова, 142А, Лекальной, 10−12, Ченцова, 77, Украинской, 151−175, 152−154, Тюхряева, 4−20 и 11−31, Буйнакской, 2−10 и 1−7.
Отключения запланированы и на улице 18-й линии (№ 12/73, 67, 67/1, 69, 73/12, 90−98), 20-й линии (№ 50, 54, 60), 28-й линии (№ 45−59), 30-й линии (№ 34−74, 33−69), 32-й линии (№ 59−79, 62−76). Света не будет и в домах № 1−27 в переулке Больничном, № 21−27, 18−28 в Лечебном, № 94А, 94Б, 94 В, 94 Г, 94Е в Соборном, № 1−27 в Мезенском, № 1−31 2−38 в Охотском и в переулках Синегорском, № 30, 32/3 на проспекте Коммунистическом.