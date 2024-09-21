В Ростове на новой неделе пройдут массовые отключения электричества — это заг

Отключения запланированы и на улице 18-й линии (№ 12/73, 67, 67/1, 69, 73/12, 90−98), 20-й линии (№ 50, 54, 60), 28-й линии (№ 45−59), 30-й линии (№ 34−74, 33−69), 32-й линии (№ 59−79, 62−76). Света не будет и в домах № 1−27 в переулке Больничном, № 21−27, 18−28 в Лечебном, № 94А, 94Б, 94 В, 94 Г, 94Е в Соборном, № 1−27 в Мезенском, № 1−31 2−38 в Охотском и в переулках Синегорском, № 30, 32/3 на проспекте Коммунистическом.