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В Челябинске две школы перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии

В Челябинске школы № 121 и № 105 перешли на дистанционное обучение из-за пневмонии.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен — РИА Новости. Две школы Челябинска перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости пневмонией, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона.

По данным пресс-службы, школы переходят на дистанционный формат в соответствии с предписанием управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, это противоэпидемические меры.

«В настоящий момент в школе № 121 Челябинска занятия проводятся по дистанционной форме обучения, также с 20 по 29 сентября на такую форму обучения была переведена школа № 105 г. Челябинска», — рассказали в пресс-службе в ответ на запрос о переходе школ на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости пневмонией.

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здоровье