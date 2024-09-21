В Челябинске две школы перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен — РИА Новости. Две школы Челябинска перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости пневмонией, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона.
По данным пресс-службы, школы переходят на дистанционный формат в соответствии с предписанием управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, это противоэпидемические меры.
«В настоящий момент в школе № 121 Челябинска занятия проводятся по дистанционной форме обучения, также с 20 по 29 сентября на такую форму обучения была переведена школа № 105 г. Челябинска», — рассказали в пресс-службе в ответ на запрос о переходе школ на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости пневмонией.