В Челябинске две школы перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии

«В настоящий момент в школе № 121 Челябинска занятия проводятся по дистанционной форме обучения, также с 20 по 29 сентября на такую форму обучения была переведена школа № 105 г. Челябинска», — рассказали в пресс-службе в ответ на запрос о переходе школ на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости пневмонией.