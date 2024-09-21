Демонстратор самолета Tango совершил первый полет

«Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — говорится в сообщении.

Пилотировал самолет летчик-испытатель 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина. Отмечается, что Tango успешно взлетел, выполнил программу испытаний и благополучно приземлился на аэродроме.

Самолет оснащен двигателем UL Power 520is. Параллельно с разработкой самолета Tango, холдинг S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности. Первый его образец сейчас проходит тестовые испытания.

Tango — это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов. Tango планируется использовать для обучения пилотов в России, а также для частных полетов.