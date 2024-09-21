Более двух тысяч человек пробежали в Иркутске «Кросс Нации»

Более 15 тысяч жителей Приангарья поучаствовали во всероссийском дне бега «Кросс Нации». Мероприятие прошло 21 сентября в 38 муниципальных образованиях и регионах. В областном центре стартовой точкой стала площадь у памятника Александру III на бульваре Гагарина. Оттуда побежали 2620 спортсменов и любителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Мастер спорта международного класса по легкой атлетике и участница Олимпийских игр Ольга Курбан провела для участников зажигательную разминку. А после начался и сам забег. Сначала посоревновались семьи: родители и дети от четырех до шести лет должны были преодолеть дистанцию в 300 метров. А после начался и детский забег на один километр. Всем победителям и призерам вручили медали, дипломы и памятные призы.
— «Кросс Нации» — одно из самых массовых и популярных спортивных мероприятий в Иркутской области! Во Всероссийском дне бега на протяжении практически двух десятков лет участвуют тысячи жителей столицы Прибайкалья и муниципальных образований. Очень радостно от того, что популярность здорового образа жизни в регионе растет, — рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.
Также свою скорость, выносливость и сноровку показали более опытные и взрослые спортсмены. Их достижения отметили кубками, медалями и дипломами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 22 сентября в Доме кино состоится встреча с якутской певицей и актрисой Валентиной Романовой.