Более двух тысяч человек пробежали в Иркутске «Кросс Нации»

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике и участница Олимпийских игр Ольга Курбан провела для участников зажигательную разминку. А после начался и сам забег. Сначала посоревновались семьи: родители и дети от четырех до шести лет должны были преодолеть дистанцию в 300 метров. А после начался и детский забег на один километр. Всем победителям и призерам вручили медали, дипломы и памятные призы.