Жителей Тихорецкого района Кубани эвакуируют после атаки беспилотников

Губернатор Кубани в шесть утра объявил эвакуацию из поселка, который находится рядом с пожаром. Его название Кондратьев не сообщил, мэр Тихорецка Евгений Голубь позже уточнил, что эвакуированы два поселка. Речь может идти о Каменном и Тихоньком, так как их жителей в местных пабликах рано утром предупреждали об атаке дронов и просили не выходить на открытую местность.