The Jacksons хотят выпустить новый альбом в память о Тито и Майкле Джексонах

Группа The Jackson 5, которая позднее была переименована в The Jacksons, возникла в Гэри, штат Индиана, в конце 60-х. Они выпустили такие хиты, как I Want You Back (1969), ABC (1970) и I"ll Be There (1970). Именно в этом коллективе была заложена основа сольной карьеры Майкла Джексона.