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Ремонт Большеохтинского моста начнется с 27 сентября

Изначально работы на мосту планировали начать 23 августа.

Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге уйдёт на ремонт с 27 сентября, сообщили в пресс-службе петербургского «Мостотреста».

Ранее масштабную замену асфальта планировали начать с 23 августа. Однако всё отложили почти на месяц в связи с необходимостью переоформления разрешительной документации и доработки схемы организации дорожного движения. Отложенные дорожные работы стартуют в конце следующей рабочей недели и завершатся 12 октября.

Отметим, что с 27 сентября проезд на прилегающих к переправе съездах и набережных усложнится. Также труднее станет проехать по съездам на Синопскую и Малоохтинскую набережные, по Комаровскому проезду и Тульской улице.