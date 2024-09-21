Сильный ветер ожидается в Самарской области в воскресенье

Спасатели рекомендуют жителям региона не входить на улицу при усилении ветра. А если нет возможности переждать непогоду в помещении, то на улице следует держаться подальше от стен домов, с крыш которых ветер может сорвать шифер и другие кровельные материалы, напоминают в ГУ МЧС по региону.