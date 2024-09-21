Сильный ветер ожидается в Самарской области в воскресенье

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», утром и днем 22 сентября местами по области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы до 18 м/с. В связи с этим на воскресенье в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Спасатели рекомендуют жителям региона не входить на улицу при усилении ветра. А если нет возможности переждать непогоду в помещении, то на улице следует держаться подальше от стен домов, с крыш которых ветер может сорвать шифер и другие кровельные материалы, напоминают в ГУ МЧС по региону.