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Сильный ветер ожидается в Самарской области в воскресенье

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +16°

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», утром и днем 22 сентября местами по области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы до 18 м/с. В связи с этим на воскресенье в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендуют жителям региона не входить на улицу при усилении ветра. А если нет возможности переждать непогоду в помещении, то на улице следует держаться подальше от стен домов, с крыш которых ветер может сорвать шифер и другие кровельные материалы, напоминают в ГУ МЧС по региону.