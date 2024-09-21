Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID





По мнению директора Института генетики в Университетском колледже Лондона, профессора Франсуа Баллу, XEC более заразен, чем другие варианты. Именно он может стать доминирующим предстоящей зимой.



12 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в России за последние две-три недели количество циркулирующих подштаммов омикрона FLiRT — KP.3 и LB.1 — выросло в 2,5 раза. «Резкое увеличение доли данных вариантов среди циркулирующих в Российской Федерации наряду с сезонными факторами привели к существенному росту заболеваемости COVID-19 в стране в начале сентября 2024 года», — указало ведомство.



По состоянию на 17 сентября за прошедшую неделю в стране было выявлено более 32 тыс. случаев COVID-19, что на 29,8% больше, чем на предыдущей неделе. Доминирующим вариантом остается JN.1 (мутация омикрона), говорили в Роспотребнадзоре.



Наименование FLiRT основано на технических названиях вариантов мутаций шиповидных белков или конкретных аминокислотных изменений. FLiRT используется для описания целого семейства различных вариантов COVID, включая KP.2, JN.1.7 и любые другие варианты, начинающиеся с KP или JN, которые получили один и тот же набор мутаций. Все они являются «потомками» варианта JN.1, который в последние несколько месяцев доминировал в США.