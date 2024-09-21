Глюкоза теперь будет выпускать музыку под другим псевдонимом

Новшество коснулось личных блогов артистки. Также она анонсировала выход сингла уже под именем Glukoza. Трек увидит свет 27 сентября.
Поклонники артистки предполагают, что на изменения Глюкозу, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, натолкнули угрозы со стороны Максима Фадеева. Бывший продюсер звезды ранее говорил, что собирается забрать у певицы псевдоним и репертуар, состоящий из его песен, пишет «7 Дней».
Этой весной Максим Фадеев заявил о возрождении проекта Глюк’oZa. До этого он прекратил сотрудничество с Натальей Чистяковой-Ионовой. «Как и обещал, возобновляем проект с оригинальным голосом и креативом», — написал продюсер.