Глюкоза теперь будет выпускать музыку под другим псевдонимом

Поклонники артистки предполагают, что на изменения Глюкозу, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, натолкнули угрозы со стороны Максима Фадеева. Бывший продюсер звезды ранее говорил, что собирается забрать у певицы псевдоним и репертуар, состоящий из его песен, пишет «7 Дней».