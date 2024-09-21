В Таганроге до 2030 года выполнят 220 мероприятий по благоустройству территории города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Карта по развитию приморского города включает в себя шесть разделов. Они связаны с различными направлениями — внешний вид зданий, капремонт, реконструкции и работы с важными объектами Таганрога.
Отметим, что в следующем году в городе начнется реконструкция больницы скорой медицинской помощи. Также есть еще один проект, который посвящен благоустройству набережной города. В планах завершить и ремонт канализационного коллектора.