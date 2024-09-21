Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге до 2030 года выполнят 220 мероприятий по благоустройству

В Таганроге в 2025 году начнут реконструкцию больницы скорой медпомощи.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге до 2030 года выполнят 220 мероприятий по благоустройству территории города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Карта по развитию приморского города включает в себя шесть разделов. Они связаны с различными направлениями — внешний вид зданий, капремонт, реконструкции и работы с важными объектами Таганрога.

Отметим, что в следующем году в городе начнется реконструкция больницы скорой медицинской помощи. Также есть еще один проект, который посвящен благоустройству набережной города. В планах завершить и ремонт канализационного коллектора.