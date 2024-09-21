Директор Кашпировского пообещал подать заявление на «Сорок сороков»

«Естественно, мы вызвали наряд, но они убежали до приезда полиции. Планируется [подать заявление в полицию], конечно. Это же недопустимо. Если это, как вы говорите, общественники, то извините, а зачем такие общественники? Похожие на шайку бандитов… Если у нас такие общественники, тогда почему эти общественники еще до сих пор гуляют на свободе?», — возмутился директор.