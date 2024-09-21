Кэти Перри выпустила новый альбом «143»

Альбом «143» наполнен радостью, ведь в нем Кэти Перри поет о том, как она обожает своего мужа, свою семью, себя и свою жизнь. Как поделилась певица ранее, в числе 143 для нее скрывается фраза «Я люблю тебя». И это сквозное послание проходит через весь ее лонгплей.