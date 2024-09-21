Группа Burito устроит особенное шоу дуэтов FEAT.NA в Москве

Проект Игоря Бурнышева Burito представит зрителям все свои песни, созданные в коллаборации с другими артистами, на концерте FEAT.NA. Необычное шоу пройдет в московском клубе 1930 Moscow 27 сентября.
На концерте прозвучат как хиты, написанные еще в нулевые, например, трек с DJ Грувом, так и свежие дуэты с Gidayyat и «Рондо». Зрители также смогут насладиться песнями, созданными при участии Евы Польны, Владимира Преснякова, Filatov & Karas и других известных музыкантов.
Примечательно, что артисты, с которыми работала группа, не будут присутствовать на сцене лично: их образы и голоса воссоздадут с помощью современных аудиовизуальных технологий.
Все фиты Burito можно послушать в уже выпущенном альбоме FEAT.NA. Лонгплей увидел свет 30 августа.