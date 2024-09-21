Группа Burito устроит особенное шоу дуэтов FEAT.NA в Москве

На концерте прозвучат как хиты, написанные еще в нулевые, например, трек с DJ Грувом, так и свежие дуэты с Gidayyat и «Рондо». Зрители также смогут насладиться песнями, созданными при участии Евы Польны, Владимира Преснякова, Filatov & Karas и других известных музыкантов.