Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа Burito устроит особенное шоу дуэтов FEAT.NA в Москве

Проект Игоря Бурнышева Burito представит зрителям все свои песни, созданные в коллаборации с другими артистами, на концерте FEAT.NA. Необычное шоу пройдет в московском клубе 1930 Moscow 27 сентября.

Источник: Звук

Проект Игоря Бурнышева Burito представит зрителям все свои песни, созданные в коллаборации с другими артистами, на концерте FEAT.NA. Необычное шоу пройдет в московском клубе 1930 Moscow 27 сентября.

На концерте прозвучат как хиты, написанные еще в нулевые, например, трек с DJ Грувом, так и свежие дуэты с Gidayyat и «Рондо». Зрители также смогут насладиться песнями, созданными при участии Евы Польны, Владимира Преснякова, Filatov & Karas и других известных музыкантов.

Примечательно, что артисты, с которыми работала группа, не будут присутствовать на сцене лично: их образы и голоса воссоздадут с помощью современных аудиовизуальных технологий.

Все фиты Burito можно послушать в уже выпущенном альбоме FEAT.NA. Лонгплей увидел свет 30 августа.