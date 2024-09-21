В Ростове на левом берегу трамвайные пути строить не планируется

Трамвайных путей на левом берегу Ростове не будет. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу проекта «Ростовский трамвай».
Согласно договору, заключенному между подрядчиком и властями Ростова и области, речи о строительстве трамвайных линий на Левобережье не идет. Кроме того, стороны соглашения даже не ведут переговоры о том, чтобы включить улицы левого берега Дона в документы.
При этом генплан Ростове после изменений в августе 2023 года предполагает наличие прямой трамвайной линии к новому микрорайону города. Однако пока никто их строить не собирается. Оказалось, что в генплане трамвайные пути внесли как потенциальную возможность их реализации в дальнейшем.