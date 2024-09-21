В Ростове на левом берегу трамвайные пути строить не планируется

При этом генплан Ростове после изменений в августе 2023 года предполагает наличие прямой трамвайной линии к новому микрорайону города. Однако пока никто их строить не собирается. Оказалось, что в генплане трамвайные пути внесли как потенциальную возможность их реализации в дальнейшем.