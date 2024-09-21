OG Buda задел певицу MIA BOYKA в новом треке «Чемпионы»

Певица поделилась видео со своей эмоциональной реакцией в социальных сетях: «Если не можешь сказать ничего хорошего — промолчи».
Polyana, OG Buda, MAYOT, молодой калуга и 163ONMYNECK выпустили совместный трек «Чемпионы». В своем куплете OG Buda нелестно высказался о весе MIA BOYKA. Певица выразила недоумение из-за того, что он решил сделать выпад в ее сторону, ведь она «никак не соприкасается» с рэперами.
Когда вы бифуете между собой, рэперами, это либо постанова, либо это ваши дела. Но, блин, когда столько рэперов накинулись на одну девочку. И почему вы считаете, что это нормально? Я не понимаю такого отношения, я вас не знаю. Я не разрешала себя оскорблять.
MIA BOYKA
певица.
Артиста также рассказала своим поклонникам, что бывший продюсер унижал ее из-за лишнего веса. В результате она скинула 15 килограммов.
Не так давно вокруг MIA BOYKA была в эпицентре другого скандала. Дело в том, что певица прямо на сцене во время своего концерта отчитала девочку за увлечение квадробикой: «Ты же человек, красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» Общественность восприняла случившееся неоднозначно: одни поддержали артистку, а другие осудили.