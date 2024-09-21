OG Buda задел певицу MIA BOYKA в новом треке «Чемпионы»

Когда вы бифуете между собой, рэперами, это либо постанова, либо это ваши дела. Но, блин, когда столько рэперов накинулись на одну девочку. И почему вы считаете, что это нормально? Я не понимаю такого отношения, я вас не знаю. Я не разрешала себя оскорблять.