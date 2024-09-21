SHOT: Убивший 37 человек Артур Рыно похитил дочь у бывшей супруги

«Когда я ее забрала, она рассказывала, что ее пугали. Ее пугали тем, что вот — прошу обратить внимание, не мама, а Валя — что Валя ее заберет и больше не вернет, что я такая плохая, что ко мне нельзя ездить. И еще дочка сказала, что ее там не мыли», — уточнила Валентина.