В Ростове-на-Дону начали благоустраивать парк на Вересаева. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Парковая территория вдоль ул. Берберовской в мкрн. «Вересаево» площадью 18,6 га принята на баланс Дирекции парков города, — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты приводят парковую зону в порядок, убирают сухие деревья и выкорчевывают пни. Также восстановлена работа уличного освещения. Рабочие также поливают молодые дереве, собирают опавшую листву, ветки и мусор.