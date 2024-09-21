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В Ростове-на-Дону начали благоустраивать парк на Вересаева

В Ростове на баланс Дирекции парков города принята территория вдоль улицы Берберовской.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали благоустраивать парк на Вересаева. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Парковая территория вдоль ул. Берберовской в мкрн. «Вересаево» площадью 18,6 га принята на баланс Дирекции парков города, — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты приводят парковую зону в порядок, убирают сухие деревья и выкорчевывают пни. Также восстановлена работа уличного освещения. Рабочие также поливают молодые дереве, собирают опавшую листву, ветки и мусор.