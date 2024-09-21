В СУ СК РФ проверят информацию о нарушении прав подростка-инвалида в Ростове

В СУ СК России проверят информацию о нарушении прав подростка-инвалида в Ростове. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 21 сентября.
В соцсетях появилась информация, что в сентябре этого года водитель автобуса потребовал от подростка-инвалида, являющегося сиротой, оплаты проезда. Мальчик показал соответствующий документ, на что водитель высадил его из автобуса.
— Судом с транспортной компании в пользу молодого человека взыскана крупная сумма, однако денежные средства до настоящего времени сироте не выплачены, — говорится в сообщении.
В СУ СК по Ростовской области начата процессуальная проверка, которую взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.