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В СУ СК РФ проверят информацию о нарушении прав подростка-инвалида в Ростове

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав подростка-инвалида в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СК России проверят информацию о нарушении прав подростка-инвалида в Ростове. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 21 сентября.

В соцсетях появилась информация, что в сентябре этого года водитель автобуса потребовал от подростка-инвалида, являющегося сиротой, оплаты проезда. Мальчик показал соответствующий документ, на что водитель высадил его из автобуса.

— Судом с транспортной компании в пользу молодого человека взыскана крупная сумма, однако денежные средства до настоящего времени сироте не выплачены, — говорится в сообщении.

В СУ СК по Ростовской области начата процессуальная проверка, которую взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.