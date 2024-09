Шаво Одаджян заявил о готовности к записи нового материала с System of a Down

Последний альбом System of a Down «Hypnotize» вышел в ноябре 2005 года. В 2006-м группа объявила о перерыве, продлившемся до 2011 года. С тех пор они периодически гастролировали, но из новой музыки выпустили только два трека — Protect the Land (2020) и Genocidal Humanoidz (2020).