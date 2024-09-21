Шаво Одаджян заявил о готовности к записи нового материала с System of a Down

Бас-гитарист армяно-американской альт-метал-группы System of a Down Шаво Одаджян рассказал, что был бы не против записать новую музыку со своими коллегами по коллективу. Он также добавил, что «его двери всегда открыты».
Одаджян огорчен тем, что System of a Down не выпускают новую музыку. Об этом он рассказал в подкасте Loudwire Nights.
Мы записали две песни четыре года назад. Как они звучат, чувак. Я имею в виду, что это мог бы быть альбом такого ******. И мы можем написать еще более безумные песни.
Шаво Одаджян
басист группы System of a Down.
Музыкант добавил, что участники группы хорошо общаются между собой: «Мы выходим на сцену. Мы любим друг друга. Так что так будет всегда. Я хочу всегда выступать с ними на концертах».
Последний альбом System of a Down «Hypnotize» вышел в ноябре 2005 года. В 2006-м группа объявила о перерыве, продлившемся до 2011 года. С тех пор они периодически гастролировали, но из новой музыки выпустили только два трека — Protect the Land (2020) и Genocidal Humanoidz (2020).
В конце августа 2024 года Шаво Одаджян анонсировал альбом своего проекта Seven Hours After Violet. Дебютный лонгплей Radiance должен увидеть свет 11 октября.