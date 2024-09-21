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В Ростове в лифте на Ворошиловском мосту застряли 13 человек

В Ростове-на-Дону горожане полчаса провели в застрявшем лифте на Ворошиловском мосту.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в лифте на Ворошиловском мосту застряли 13 человек. Инцидент произошел вечером 21 сентября. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала местная жительница.

По словам женщины, она застряла в лифте вместе с семьей и двумя детьми. Когда лифт остановился, то спустя несколько минут погас свет. Застрявшие ростовчане просидели в лифте около получаса. К счастью, все закончилось хорошо, и людей выпустили. Многие отделались легким испугом.

В ГУ МЧС по Ростовской области информации об инциденте не поступало.