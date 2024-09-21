В Ростове в лифте на Ворошиловском мосту застряли 13 человек

По словам женщины, она застряла в лифте вместе с семьей и двумя детьми. Когда лифт остановился, то спустя несколько минут погас свет. Застрявшие ростовчане просидели в лифте около получаса. К счастью, все закончилось хорошо, и людей выпустили. Многие отделались легким испугом.