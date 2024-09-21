МЧС обследует атомную подлодку К-27 на дне Карского моря

К-27 за время эксплуатации совершила лишь три похода. Два из них были рекордными — по дальности, а также продолжительности и протяжённости подводного плавания. При этом уже в первом походе в 1964 году на К-27 возникла нештатная ситуация с реактором левого борта. Расплавленный металл попал в газовую систему первого контура и застыл. Единственным способом устранить неисправность была работа на непосредственном месте аварии. Капитану третьего ранга Александру Шпакову пришлось разрезать дефектную трубку и вручную выдалбливать «пробку». Он получил значительную дозу радиации, но остался в строю.