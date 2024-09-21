The Cure представили отрывок из своего нового сингла Alone

Сейчас 12-секундный клип доступен также и на сайте, посвященном новому альбому The Cure. Доступ к нему открывается после ввода римскими цифрами даты камбэка группы, I-XI-MMXXIV, то есть 1 ноября 2024 года. О том, когда выйдет новый лонгплей, фанаты узнали из загадочных открыток, которые The Cure разослали в середине сентября.