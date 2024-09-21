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The Cure представили отрывок из своего нового сингла Alone

Рок-группа The Cure поделилась со своими фанатами фрагментом нового трека Alone. Короткое видео было разослано тем, кто зарегистрировался на сайте группы и присоединился к их сообществу в WhatsApp.

Источник: Звук

Рок-группа The Cure поделилась со своими фанатами фрагментом нового трека Alone. Короткое видео было разослано тем, кто зарегистрировался на сайте группы и присоединился к их сообществу в WhatsApp.

Сейчас 12-секундный клип доступен также и на сайте, посвященном новому альбому The Cure. Доступ к нему открывается после ввода римскими цифрами даты камбэка группы, I-XI-MMXXIV, то есть 1 ноября 2024 года. О том, когда выйдет новый лонгплей, фанаты узнали из загадочных открыток, которые The Cure разослали в середине сентября.

В конце представленного сниппета Роберт Смит, вокалист группы, поет: «Это конец каждой песни, которую мы поем». Новый трек, если судить по фрагменту, отражает суть ранней дискографии The Cure, пишет NME.

Официально дата релиза альбома Songs Of A Lost World все еще не объявлена. Однако The Cure сделали сразу несколько намеков, что пластинка выйдет 1 ноября. Одна из недавних зацепок — постер нового лонгплея, который появился в пабе, где группа дала свой первый концерт.