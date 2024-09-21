В США допустили рекордный рост числа бездомных

По сведениям WSJ, число живущих на улицах людей уже достигло 550 тысяч. Этот показатель на десять процентов превышает данные за аналогичный период 2023 года. Число бездомных на данный момент продолжает увеличиваться. Предполагается, что к концу 2024 года оно превысит зафиксированный в 2023 году «рекорд» в 653 тысячи бездомных.