Поп-лист: Нелли Фуртадо бросает вызов Кэти Перри

Тем не менее в основе всё равно упругий интернациональный поп с цепкими мелодиями в исполнении зычного плотного голоса Фуртадо. И в этом плане нельзя не признать, что возвращение состоялось. Другое дело есть ли здесь хиты пусть не уровня Say It Right, но хотя бы близкие к нему. Пожалуй, уже упомянутая Corazon, ранее выпущенная в качестве сингла, наиболее прилипчивая и харизматичная, вот только ее позиции в чартах оказались совсем скромными. Чуть лучше выступила Loves Bites, но до былых триумфов ей всё равно как до Луны. Что ж, может, альбом в целом полюбится публике больше. Впрочем, даже если Фуртадо не сможет снова взобраться на вершину поп-олимпа, это не помешает нам наслаждаться ее творчеством. В частности, отличными балладами, коих на свежей пластинке сразу несколько.