Поп-лист: Нелли Фуртадо бросает вызов Кэти Перри

Рэпер Future в этом году развил какую-то невиданную активность. Весной он выпустил сразу две дуэтные пластинки с Metro Boomin — We Don’t Trust You и We Still Don’t Trust You. И вот всего несколько месяцев спустя подоспел еще один лонгплей — правда, обозначенный как микстейп, то есть своего рода сборник разноплановых треков, которые сам артист не склонен считать цельным высказыванием. При этом Future обещал здесь новое звучание и в целом иной вайб, то есть характеризовал работу как этапную.