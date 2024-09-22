Поп-лист: Нелли Фуртадо бросает вызов Кэти Перри

Две топовые поп-звезды выпустили долгожданные альбомы в один день, да еще и назвали их похожим образом. Что же лучше — «7» Нелли Фуртадо или «143» Кэти Перри? Но ведь можно послушать и то и другое. А если прибавить к этому микстейп рэпера Future, станет ясно, что музыкальный сезон уже в самом разгаре. «Известия» оценили громкие новинки, и не только их.
Нелли Фуртадо не радовала своих поклонников новыми альбомами с 2017 года. Ну, а самому известному хиту певицы Say It Right, который в нулевые звучал буквально из каждого утюга, скоро стукнет и вовсе 18 лет. С такими вводными полноценный камбэк — смелый шаг. И Нелли, понимая это, подготовилась по полной программе. По ее утверждению, она сочинила несколько сотен песен, из которых были выбраны 14, призванные, кажется, попасть во все актуальные тренды. Здесь вам и фиты с чернокожими рэперами (лирический дуэт Crown с 24-летним уроженцем ЮАР Blxckie), и латиноамериканские ритмы (Corazon, где артистка сама читает рэп на испанском), и элементы r’n’b.
Тем не менее в основе всё равно упругий интернациональный поп с цепкими мелодиями в исполнении зычного плотного голоса Фуртадо. И в этом плане нельзя не признать, что возвращение состоялось. Другое дело есть ли здесь хиты пусть не уровня Say It Right, но хотя бы близкие к нему. Пожалуй, уже упомянутая Corazon, ранее выпущенная в качестве сингла, наиболее прилипчивая и харизматичная, вот только ее позиции в чартах оказались совсем скромными. Чуть лучше выступила Loves Bites, но до былых триумфов ей всё равно как до Луны. Что ж, может, альбом в целом полюбится публике больше. Впрочем, даже если Фуртадо не сможет снова взобраться на вершину поп-олимпа, это не помешает нам наслаждаться ее творчеством. В частности, отличными балладами, коих на свежей пластинке сразу несколько.
Кэти Перри в отличие от Нелли Фуртадо никуда не пропадала и все эти годы была на виду, регулярно мелькая на страницах СМИ и поддерживая звездный статус. Однако ее новый альбом — по забавному совпадению тоже с названием в виде числа, как у конкурентки, — публика и критики единодушно не приняли. Супругу Орландо Блума упрекают за «143» в чем угодно — и во вторичности, и в отсутствии свежих идей, и в бессмысленном заигрывании с EDM. Несомненно, что певица действительно попыталась сделать музыку максимально танцевальной и легкой, отдав при этом дань трендам — куда же в наше время без рэперов, коих здесь аж три: 21 Savage, JID и Doechii.
Однако при всей конъюнктурности ряда продюсерских решений и действительно нехватке ярких мелодий запись всё равно получилась весьма симпатичной, более того, доставляющей удовольствие. Да, в вокальном плане Кэти раскрывается лишь в финальной Wonder; да, прямолинейных мотивов и однообразной фоновой дискотечной «долбежки» многовато. Но стоит ли так серьезно относиться к этой нарочито развлекательной работе, призванной стать фоном для вечеринки, поездки на машине или домашних дел? Ответ каждый может дать себе сам.
Рэпер Future в этом году развил какую-то невиданную активность. Весной он выпустил сразу две дуэтные пластинки с Metro Boomin — We Don’t Trust You и We Still Don’t Trust You. И вот всего несколько месяцев спустя подоспел еще один лонгплей — правда, обозначенный как микстейп, то есть своего рода сборник разноплановых треков, которые сам артист не склонен считать цельным высказыванием. При этом Future обещал здесь новое звучание и в целом иной вайб, то есть характеризовал работу как этапную.
В общем, не зря. И если поначалу кажется, что биты скучноваты, а хмурое меланхолическое настроение и однообразный ритм распространяются чуть ли не на весь материал, при более внимательном прослушивании начинаешь обращать внимание, например, на множество находок по части читки: Future рычит, кричит, стонет (оцените композицию Plutoski), переходит на фальцет… А когда он начинает петь, как в номере Ready To Cook Up, то добивается парадоксального эффекта, сочетая вокальный мотив в мажоре с минорными гармониями сопровождения.
И пусть вас не смущает сомнительная цитата из Нино Рота в самом начале диска. Весь остальной материал — оригинальный и, несмотря на статус микстейпа, стилистически монолитный. Рекомендуем.
Название нового мини-альбома певицы и актрисы Муси Тотибадзе переводится с латыни как «Любовь побеждает всё». По словам автора, это отсылка к эклоге Вергилия и картине Караваджо. Впрочем, слушателю вовсе не обязательно знать культурологические ориентиры Муси, чтобы «распробовать» запись. Все пять песен, одна из которых — «Сирена» — кавер-версия хита 1986 года, обладают непосредственным обаянием и столь модным сегодня флером ретро. И дело не только в упомянутом номере из комедии «Выше Радуги», но и в собственном материале Тотибадзе.
Начальная композиция «Она» с подвижным электронным ритмом и имитацией аналоговых синтезаторов кажется пришельцем из начала 1990-х, следующий за ней «Парус» мог бы быть сочинен в нулевые, ну, а финальные «Ночные сказки» и «Прощай» родом откуда-то из прошлого десятилетия. Но не стоит думать, что нам пытаются продать осетрину второй свежести, хотя ощущение дежавю постоянно присутствует («где-то я это уже слышал!»). В своих модуляциях между эпохами, стилями, манерами Муся органична и легка. И эта легкость передается слушателю.
18 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения советского дирижера Арнольда Каца, основавшего Академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии — пожалуй, главный коллектив азиатской части страны. К юбилею фирма «Мелодия» запустила проект изданий записей Каца с оригинальных мастер-лент. И первой ласточкой стал альбом с исполнением двух достаточно редко звучащих сочинений XX века: это балет Игоря Стравинского «Игра в карты» и Симфония № 2 «Век тревог» Леонарда Бернстайна. Оригинальная пластинка вышла в 1984 году, и сейчас ее уже практически невозможно достать. Хотя работа оркестра и дирижера заслуживает внимания.
«Игра в карты» в СССР была известна в первую очередь по интерпретации Евгения Светланова, но Кац, пожалуй, ближе к авторскому замыслу, чем более своевольный столичный коллега. От своих сибирских подопечных Арнольд Михайлович добивается более точной, подчас даже хладнокровной игры — и выигрывает. Что же касается симфонии Бернстайна, которого у нас знают прежде всего как дирижера и автора «Вестсайдской истории», это и вовсе раритет, по сей день практически не появляющийся в концертных программах. Хотя именно сегодня «Век тревог» звучит особенно актуально.
Открывает плейлист трек из нового альбома Рейны Робертс — певицы, крайне интересно сочетающей кантри с другими стилями. Оцените, например, вкрапления банджо в этой вполне себе рок-композиции. Следом — немного меланхоличного рэпа от Money Man и танцевальный (впрочем, отнюдь не банальный) номер от Jamie XX. Лирическая кульминация плейлиста — акустическая баллада от американских романтиков The Boyce Avenue. И напоследок — «Прощай» Муси Тотибадзе.
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