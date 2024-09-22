Кости съезжались на дачу: мифы о загородной жизни в мистическом романе

Живая, шевелящаяся и дышащая лексическая «биомасса» (так называется одна из глав о зарождении новой цивилизации в дачном сортире), из которой слеплен «СНТ», — это дачные беседы «о сущем и вещем», (псевдо)научные, философские, романтические и даже эсхатологические, которые Раевскому не очень нравятся: «Чуть что — трубит горнист, и из леса выезжают четыре всадника — один с эпидемией в пробирке, другой с голодом, третий с арбалетом, а четвертый… Но тут уж правило верное: поселился у друзей, так терпи их застолье и их разговоры». Поэтому, конечно, лучше не съезжаться на чужие дачи в качестве гостей, а самим постараться сделаться полноценными дачниками, выбирающими, о чем им говорить: «Жить и состариться в своем домике, сидеть на лавочке, где ветераны вспоминают былые битвы, победы и поражения, что сменяли друг друга с незавидной периодичностью. Перебирают в памяти десантные операции на дачных участках, ковровые бомбометания, танковые бои в районе кухни. Нормально. И вечный бой, покой нам только снится».