Сегодня день без автомобиля. Как повысить безопасность дорожного движения?

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Акция достаточно символическая, особенно учитывая погоду во многих российских регионах, которая не вдохновляет пересесть в этот день на велосипед. И тем не менее каждый год в «день без автомобиля» стоит оглянуться и посмотреть, какие альтернативные виды транспорта появляются в наших городах, безопасны ли они для его обитателей, а также вспомнить об ответственности каждого из нас за безопасность дорожного движения.
Всемирный день без автомобиля появился в 90-х годах прошлого века, когда активисты разных стран решили привлечь внимание жителей городов к перегруженности улиц автомобилями. В 2000 году в акции уже участвовала вся Европа. В России флешмоб городского уровня проводили сначала в Белгороде, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге и Москве, а затем стали проводить и в других городах. Праздник получался скорее для велосипедистов. Но автомобилисты оказались не готовы отказаться от комфорта за рулём даже на один день, поэтому красивого флешмоба со свободными от автомобилей дорогами в праздник не получается. Но задумываются ли водители, какую цену всем нам приходится платить за комфорт передвижения?
Из-за аварий каждую минуту в мире погибают 2 человека, каждый день — 3,2 тысячи, ежегодно ДТП уносят более миллиона человеческих жизней. При этом основной их причиной было и остаётся нарушение правил водителями. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно скорость лежит в основе дорожно-транспортного травматизма.
Согласно отчёту Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за 6 месяцев этого года на российских дорогах произошло 56,4 тысячи ДТП, в которых погибло почти 6 тысяч человек. Ранения различной степени тяжести получили более 70 тысяч участников дорожного движения. С увеличением популярности альтернативного автомобилю личного транспорта аварийность тоже растёт. Количество аварий с участием водителей электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) по сравнению с прошлым годом выросло аж на 80%. В таких авариях погиб 21 человек, из них трое детей. Всего на российских дорогах по вине водителей самокатов и прочих «ноу-хау» пострадали 354 ребёнка и 1628 взрослых.
Помимо роста аварийности и смертности вследствие ДТП, использование автомобилей разрушает экологию. От всех загрязнений в атмосфере 80% приходится на выхлопные газы транспортных средств. Скопление вредных веществ провоцирует появление кислотных дождей, глобального потепления и т.п. Во всём мире от разложения продуктов горения страдают водоёмы и почва. Выхлопные газы транспорта состоят из тяжёлых металлов, продуктов окисления и сгорания топлива, которые являются источником болезней нервной и дыхательной систем человека. Так, из-за вдыхаемых канцерогенов разрушаются сосуды мозга, что нередко приводит к развитию рака и, как следствие, смерти.
На данный момент одной из важных мер по борьбе за чистое воздушное пространство стало создание автотранспорта, который будет экологически безопасен. Наиболее перспективным считается электромобиль. Он не загрязняет воздух, что особенно актуально в крупных городах, не говоря уже о мегаполисах. Да, назвать этот транспорт абсолютно безвредным для окружающей среды нельзя, ведь ресурсы на производство самих электромобилей и утилизацию литий-ионных батарей затрагивают всю мировую науку. Но ввиду отсутствия выбросов в атмосферу он более экологичен, чем авто с двигателем внутреннего сгорания.
В поддержку общемировой заботы об экологии Россия, как и многие экономически развитые страны, активно внедряет отрасль электромобильности. Здесь задачи по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры решаются в рамках стратегической инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и Концепции развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года, утверждённых председателем правительства Михаилом Мишустиным.
В соответствии с этой стратегией, к 2030 году количество электромобилей должно составить одну десятую от общего числа автомобилей, а число зарядных станций должно возрасти до 72 тысяч. Чтобы увеличить продажи электрокаров, правительство предлагает различные льготы и субсидии, такие как льготный лизинг и снижение транспортного налога.
Несмотря на острую необходимость отказа от автомобилей, в современном мире такое решение будет ошибочным. Ведь буквально каждая сфера общества зависима от темпа дорожного движения, особенно политика и экономика стран. Выходит, что отказаться от автомобилей нельзя, а вот нивелировать последствия автомобилизации и контролировать вопросы безопасности на дорогах — очень даже.
Чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить смертность в результате ДТП на российских дорогах, например, устанавливают современные технические средства контроля соблюдения правил дорожного движения — комплексы фотовидеофиксации. Их применение призвано повысить культуру вождения и дисциплинированность водителей. Эффективность систем фотовидеофиксации в снижении аварийности доказана и подтверждается статистическими данными и исследованиями: в местах установки комплексов фотовидеофиксации число ДТП и количество раненых снижается в два раза, а число погибших — в три раза. Так, например, в Подмосковье благодаря внедрению системы фотовидеофиксации за последние 7 лет удалось снизить количество ДТП на 42%, а число погибших и раненых — на 44% и 45% соответственно.
В регионе работают порядка 2 тысяч стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, которые помогают ликвидировать места концентрации ДТП. В 2023 году действующую группировку технических средств контроля соблюдения ПДД дополнили 600 отечественными комплексами последнего поколения «Азимут 4».
«Практика показывает, что уже за первые две-три недели после установки комплексов фотовидеофиксации на участках дорог наблюдается существенное снижение нарушений правил дорожного движения. Далее в течение трёх-четырёх месяцев идёт плавный спад. В итоге мы получаем шестикратное снижение количества нарушений ПДД за полгода. Если говорить проще — риск возникновения ДТП снижается», — отметил Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп».
Контроль соблюдения скоростного режима не единственное «умение» камер. Комплексы фотовидеофиксации уже не первый год распознают разговор по мобильному телефону за рулём. К слову, использование телефона в момент движения является причиной множества аварий на дорогах. Однако разговор по телефону, прижатому к уху, который в данный момент фиксируется как нарушение, не самая главная проблема: водители чаще отвлекаются на социальные сети и переписку, переводя внимание с дороги на экран смартфона.
Как сообщается в Telegram-канале «Фотовидеофиксатор», в Министерстве транспорта этот аспект отметили и предложили прописать в правилах любое использование гаджетов водителем. Под запрет попадают все устройства, вынуждающие водителя использовать руки или отвлекаться от дороги. Исключение — навигатор, но брать в руки телефон всё равно нельзя. Поправки уже размещены на ресурсе регулятора для общественного обсуждения. Комплекс фотовидеофиксации можно достаточно оперативно обучить фиксировать любые эпизоды «общения» между водителем и смартфоном. На такую работу потребуется куда меньше времени, чем на юридическую составляющую.
Использование телефона за рулём не единственное частое нарушение водителей. Ещё несколько лет назад никто и не думал, что камеры начнут распознавать, например, непристёгнутый ремень безопасности, которым, к слову, пренебрегают и пассажиры. Результаты опроса автомобильного портала «Дром» показали, что 51% пассажиров автомобилей пристёгиваются только случае, если едут на переднем пассажирском кресле. Треть (33%) пользуются ремнями безопасности и на переднем сиденье, и на заднем. Ещё 16% пассажиров не пристегиваются в автомобиле никогда. Не так давно многие автовладельцы начали получать двойные штрафы с дорожных камер.
К слову, не все водители знают алгоритм распознавания непристёгнутого ремня, а ведь это сложный процесс, в котором участвуют упомянутые выше нейросетевые технологии. Как рассказал Александр Домбровский, прежде чем комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД начали распознавать непристёгнутые ремни безопасности, проводилась тщательная подготовка. Чтобы нейросеть корректно работала, её обучали более чем на полумиллионе эталонных изображений и продолжают дообучать.
«Качество и возможности технологий продолжают расти, алгоритмы распознавания непрерывно совершенствуются. Идентификацией непристёгнутого ремня безопасности занимается нейросеть, но только на первом этапе. На втором этапе все фото- и видеоматериалы с комплексов фотовидеофиксации отсматриваются вручную. И только после этого отобранные материалы передаются сотруднику Госавтоинспекции, который принимает окончательное решение о вынесении штрафа. Более того, в комплексах фотовидеофиксации Московской области нейросеть обучена “видеть” ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя. Если ремень пристёгнут, то нейросеть это “увидит” совершенно точно», — добавил эксперт о комплексе «Азимут 4».
Всемирный день без автомобиля направлен прежде всего на то, чтобы привлечь внимание к негативному влиянию автомобилей и высоких скоростей на нашу жизнь. Сегодня каждый из нас в силах повлиять на некоторые из последствий автомобилизации, например на дорожную аварийность, соблюдая ПДД и не превышая скорость, которая чаще всего приводит к фатальным ДТП. В День без автомобиля и в любой другой день, на любом транспорте и пешком соблюдайте правила дорожного движения, и город станет безопасным для всех.