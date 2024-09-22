Сегодня день без автомобиля. Как повысить безопасность дорожного движения?

Всемирный день без автомобиля появился в 90-х годах прошлого века, когда активисты разных стран решили привлечь внимание жителей городов к перегруженности улиц автомобилями. В 2000 году в акции уже участвовала вся Европа. В России флешмоб городского уровня проводили сначала в Белгороде, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге и Москве, а затем стали проводить и в других городах. Праздник получался скорее для велосипедистов. Но автомобилисты оказались не готовы отказаться от комфорта за рулём даже на один день, поэтому красивого флешмоба со свободными от автомобилей дорогами в праздник не получается. Но задумываются ли водители, какую цену всем нам приходится платить за комфорт передвижения?