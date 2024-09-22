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Концерт Гребенщикова в Ницце отменили из-за проблем со здоровьем музыканта

В Ницце на юге Франции отменили концерт рок-музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Best Events Europe.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — отмечается в сообщении.

Организаторы пообещали вернуть деньги поклонникам автоматически, в течение 14 дней.

Напомним, в феврале этого года 70-летний музыкант отменил концерт в Дубае. В качестве причины отмены выступления тогда также назывались проблемы со здоровьем.

Зрителей предупредили об этом за два дня до события.