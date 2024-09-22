Концерт Гребенщикова в Ницце отменили из-за состояния его здоровья

Минюст внес музыканта Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов в июне прошлого года. Как поясняется на сайте ведомства, Гребенщиков попал в реестр, поскольку устраивал концерты в зарубежных странах для оказания финансовой помощи Украине, выступал против спецоперации по защите Донбасса и получал поддержку от иностранных источников.