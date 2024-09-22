Концерт Гребенщикова в Ницце отменили из-за состояния его здоровья

Концерт 70-летнего российского музыканта и певца, лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), который должен был состояться в Ницце 21 сентября, отменен. Об этом сообщает сервис продажи билетов Best Events Europe.
«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», ― гласит заявление.
При этом информация об отмене предстоящих в ближайшем месяце концертах не сообщается.
В феврале текущего года Гребенщиков также отменял по состоянию здоровья концерт в Дубае, который должен был состояться 28 февраля.
Минюст внес музыканта Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов в июне прошлого года. Как поясняется на сайте ведомства, Гребенщиков попал в реестр, поскольку устраивал концерты в зарубежных странах для оказания финансовой помощи Украине, выступал против спецоперации по защите Донбасса и получал поддержку от иностранных источников.