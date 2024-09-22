Еще на 100 пешеходных переходах в Подмосковье смонтировали проекционную подсветку

«На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой — разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях. Наибольший объем работ провели в Люберцах, Пушкино, Котельниках, Красногорске и Долгопрудном. Особое внимание уделили переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений», — приводятся в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.
Как уточняется, в городском округе Люберцы появилось девять новых переходов с проекционной подсветкой, в Красногорске и Котельниках — по шесть, в Долгопрудном — пять, а также подсветка появилась на переходах в Дмитрове, Луховицах, Мытищах, Жуковском, Зарайске, Подольске и других городских округах.
Отмечается, что для снижения аварийности в Московской области с 2019 года применяют на пешеходных переходах дополнительную и проекционную подсветку и внедряют «умные переходы». Всего в области более 5 тыс. переходов с подсветкой разного типа.