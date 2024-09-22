Еще на 100 пешеходных переходах в Подмосковье смонтировали проекционную подсветку

«На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой — разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях. Наибольший объем работ провели в Люберцах, Пушкино, Котельниках, Красногорске и Долгопрудном. Особое внимание уделили переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений», — приводятся в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.