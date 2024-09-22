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Всех пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Все пострадавшие при теракте в «Крокусе», которые находились в больницах, выписаны, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: © РИА Новости

«Все пострадавшие при теракте в “Крокус сити холле”, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал Кузнецов.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.

Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

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