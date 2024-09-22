Всех пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц

По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.