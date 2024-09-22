Шредер напомнил об истории тем, кто считает возможной победу над Россией

Ранее Шредер заявлял, что все предположения о том, что Россия якобы может напасть на государство НАТО на восточном фланге, являются глупостью. По его мнению, чтобы подобные сценарии не рассматривались, нужно серьезно подумать об урегулировании конфликта на Украине.