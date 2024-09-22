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Шредер напомнил об истории тем, кто считает возможной победу над Россией

Источник: Российская газета

Тем, кто считает возможной военную победу над Россией, следует вспомнить историю. Такой совет дал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

По его словам, РФ в военном отношении победить нельзя.

«Я советую всем, кто в это верит, заглянуть в учебники по истории», — цитирует экс-канцлера газета Welt.

Как напомнил Шредер, Россию не смогли одолеть ни Наполеон, ни Гитлер.

При этом он добавил, что большая часть россиян поддерживают президента Владимира Путина и считают, что Запад, используя Украину, хочет поставить их страну на колени.

Ранее Шредер заявлял, что все предположения о том, что Россия якобы может напасть на государство НАТО на восточном фланге, являются глупостью. По его мнению, чтобы подобные сценарии не рассматривались, нужно серьезно подумать об урегулировании конфликта на Украине.