Шредер напомнил об истории тем, кто считает возможной победу над Россией

Тем, кто считает возможной военную победу над Россией, следует вспомнить историю. Такой совет дал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.
По его словам, РФ в военном отношении победить нельзя.
«Я советую всем, кто в это верит, заглянуть в учебники по истории», — цитирует экс-канцлера газета Welt.
Как напомнил Шредер, Россию не смогли одолеть ни Наполеон, ни Гитлер.
При этом он добавил, что большая часть россиян поддерживают президента Владимира Путина и считают, что Запад, используя Украину, хочет поставить их страну на колени.
Ранее Шредер заявлял, что все предположения о том, что Россия якобы может напасть на государство НАТО на восточном фланге, являются глупостью. По его мнению, чтобы подобные сценарии не рассматривались, нужно серьезно подумать об урегулировании конфликта на Украине.