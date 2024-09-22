Призывникам осенью будут приходить бумажные и электронные повестки

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов. Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.