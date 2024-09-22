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Призывникам осенью будут приходить бумажные и электронные повестки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В осенний призыв могут приходить бумажные и электронные повестки, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме, поскольку необходимо отрабатывать механизм прохождения документов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Источник: РИА "Новости"

Осенняя призывная кампания традиционно проводится с первого октября по 31 декабря.

«Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», — сказал Картаполов, отвечая на вопрос, могут ли приходить повестки в электронном и бумажном формате, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов. Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.