Больше 92 тысяч человек взялись за дело: осенний субботник прошел в Хабаровском крае

На субботник вышли жители микрорайонов, студенты, школьники, чиновники и общественники. Для вывоза мусора использовалась коммунальная техника. В этом году уделили особое внимание проблемным объектам, указанным в Атласе. Убрали 15 свалок, 312 бесхозных территорий и высадили почти 1,5 тысячи саженцев.