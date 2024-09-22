Больше 92 тысяч человек взялись за дело: осенний субботник прошел в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошел ежегодный осенний субботник. В акции приняли участие два города и 16 муниципальных районов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации краевого министерства ЖКХ, ликвидировали 202 неорганизованные свалки и благоустроили 291 детскую спортивную площадку.
На субботник вышли жители микрорайонов, студенты, школьники, чиновники и общественники. Для вывоза мусора использовалась коммунальная техника. В этом году уделили особое внимание проблемным объектам, указанным в Атласе. Убрали 15 свалок, 312 бесхозных территорий и высадили почти 1,5 тысячи саженцев.
В мероприятии приняли участие более 92 тысяч человек, использовано 269 единиц техники. В Советско-Гаванском районе субботник пройдет 5 октября.