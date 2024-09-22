Автобусные парки обновляют в районах Хабаровского края

Согласно поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе продолжается обновление парков пассажирских автобусов в муниципалитетах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего в планах на текущий год стоит поставка 11 машин и часть из них уже дошла до адресатов. В общей сложности, на закупку транспорта из бюджета субъекта было выделено 50 миллионов рублей.
— Министерством транспорта и дорожного хозяйства края ежегодно проводится отбор муниципалитетов для предоставления краевой субсидии на условиях софинансирования. В этом году это Амурский, Вяземский, Верхнебуреинский и Солнечный районы, Охотский округ, район имени Лазо и город Амурск. Также мы помогаем в подборе поставщиков и контролируем ей доставку, — рассказали в ведомстве.
При выборе автобусов рассматриваются российские производители, учитываются дорожные и климатические особенности региона. А для узнаваемости в транспортном потоке предпочтение отдается машинам оранжевого цвета.
Так, по одному автобусу уже получили Амурский, Верхнебуреинский, Вяземский и Солнечный районы — в настоящее время они проходят регистрационные и предрейсовые процедуры. До конца сентября ожидается поставка ещё четырёх машин для района имени Лазо. Кроме того, ещё три транспортных средства должны поступить в Хабаровский край до конца текущего года.
В краевом ведомстве добавили, что до конца этого года в крае планируется обновить 140 транспортных средств, среди них автобусы, трамваи и троллейбусы. В 2025 году — 131 единицу, а в 2026 году — 160. Весь транспорт будет работать на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, предусматривающим государственное ценообразование.