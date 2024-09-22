Автобусные парки обновляют в районах Хабаровского края

Так, по одному автобусу уже получили Амурский, Верхнебуреинский, Вяземский и Солнечный районы — в настоящее время они проходят регистрационные и предрейсовые процедуры. До конца сентября ожидается поставка ещё четырёх машин для района имени Лазо. Кроме того, ещё три транспортных средства должны поступить в Хабаровский край до конца текущего года.