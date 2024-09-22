Эксперт рассказал, кому 1 октября ждать повышение пенсии

Во-вторых, отметил эксперт, с 1 октября вырастут пенсии у тех, кто отметил 80-летие в сентябре, потому что с октября они начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Это значит, что дополнительно ежемесячно им будет выплачиваться ещё 8134,88 рублей. Заявлений для этого подавать не нужно, Соцфонд автоматически увеличит выплату. Но увеличение положено только при получении страховой пенсии по старости, обратил внимание Балынин. Оно не коснется пенсий по случаю потери кормильца и страховой пенсии по инвалидности. Он также подчеркнул, что инвалиды первой группы уже получают удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности.