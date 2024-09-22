Эксперт рассказал, кому 1 октября ждать повышение пенсии

С 1 октября у нескольких категорий граждан вырастут пенсии, рассказал «РГ» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Во-первых, говорит эксперт, они увеличатся у бывших военных, сотрудников МВД России, Росгвардии, МЧС России, Федеральной службы безопасности. Причём, изначально у этих категорий граждан планировалась индексация пенсии в размере 4,5%. Но впоследствии было принято решение о том, что ее рост составит 5,1%.
Балынин напомнил, что в этом году летом подняли процент учёта денежного довольствия при назначении пенсионных выплат пенсионерам этой категории с 85,47% до 89,83%, хотя изначально планировался его рост до 89,32%. Между тем, в 2012 году он составлял 54%.
Во-вторых, отметил эксперт, с 1 октября вырастут пенсии у тех, кто отметил 80-летие в сентябре, потому что с октября они начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Это значит, что дополнительно ежемесячно им будет выплачиваться ещё 8134,88 рублей. Заявлений для этого подавать не нужно, Соцфонд автоматически увеличит выплату. Но увеличение положено только при получении страховой пенсии по старости, обратил внимание Балынин. Оно не коснется пенсий по случаю потери кормильца и страховой пенсии по инвалидности. Он также подчеркнул, что инвалиды первой группы уже получают удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности.
Помимо этого, эксперт предупредил, что до 30 сентября члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники организаций угольной промышленности при наличии у них неучтённых данных для назначении пенсии могут подать заявление в Соцфонд. При соблюдении этих сроков с 1 ноября 2024 года им будет выплачиваться пенсия в скорректированном размере.