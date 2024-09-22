Дмитрий Демешин: наша территория должна быть спортивная

Центральный и самый массовый старт «Кросса Нации» по традиции состоялся в городе Комсомольске-на-Амуре. Каждый участник мог самостоятельно выбрать свою дистанцию — от половины до 4 километров. В городе Юности забег был посвящен Году семьи, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — на дистанции выходили спортивные семьи города. Были отдельные забеги для ветеранов, людей с ограниченными возможностями, и старты для разных возрастных групп.