Дмитрий Демешин: наша территория должна быть спортивная

Жители Хабаровского края традиционно приняли участие в праздновании Всероссийского дня бега «Кросс нации». Массовый забег проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского нацпроекта «Демография» с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.
Спортивное мероприятие отмечают на территории страны с 2004 года и каждый раз на дистанции выходят тысячи участников. По всему краю в этот раз на старт вышли около 4 тысяч любителей бега.
Центральный и самый массовый старт «Кросса Нации» по традиции состоялся в городе Комсомольске-на-Амуре. Каждый участник мог самостоятельно выбрать свою дистанцию — от половины до 4 километров. В городе Юности забег был посвящен Году семьи, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — на дистанции выходили спортивные семьи города. Были отдельные забеги для ветеранов, людей с ограниченными возможностями, и старты для разных возрастных групп.
В Хабаровске Всероссийские соревнования прошли в рамках традиционной городской легкоатлетической эстафеты. Возглавил старт в столице региона губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Для любителей длинных дистанций был предложен забег на 5,5 км по центральным улицам города. Кроме того, забег по пересеченной местности устроили и любители триала. Они покоряли трассы ГЛК «Хехцир».
Отметим, что в краевой столице лучший результат показал Кирилл Огнев. Он преодолел 5,5 км за 14 минут и 3 секунды. В городе Юности на дистанции в 2 км — первой пересекла финишную черту Елизавета Голубых. А маршрут в два раза больше быстрее всех покорил Георгий Шаповалов.
Напомним, что ежегодно на территории края проводятся массовые соревнования «Лыжня России», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», Декада спорта и здоровья, День зимних видов спорта, Всероссийский олимпийский день и День Физкультурника. Участниками этих стартов становится более 50 тысяч жителей региона от 6 до 85 лет и старше.