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Хабаровчане могут пособирать жёлуди и выиграть приз от зоосада

Жители Хабаровска подарили обитателям зоосада «Приамурский» имени Сысоева 50 килограммов желудей в рамках ежегодной акции. Желающие помочь животным могут выиграть приз, сообщили в пресс-службе министерства культуры края.

Источник: Мэрия Хабаровска

Благотворительная акция продолжится до конца осени. Жёлуди можно привозить в зоосад и оставлять у ворот, где находится пункт приема. Кроме того, сегодня, 22 сентября с 11 до 13 часов состоится специальное мероприятие для посетителей с детьми.

«Жёлуди будут собирать прямо на территории зоосада. Те, кто наберут пять килограммов, получат приз», — сообщили в минкультуры.

Желуди входят в рацион многих животных зоосада, среди которых лоси, косули, олени, кабаны, медведи и мелкие грызуны. Также они нравятся птицам: сойкам, поползням и дятлам. Плоды богаты бета-каротином, дубильными веществами и микроэлементами, которые помогают животным лучше подготовиться к зимним холодам.

флора и фауна