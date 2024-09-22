Хабаровчане могут пособирать жёлуди и выиграть приз от зоосада

Благотворительная акция продолжится до конца осени. Жёлуди можно привозить в зоосад и оставлять у ворот, где находится пункт приема. Кроме того, сегодня, 22 сентября с 11 до 13 часов состоится специальное мероприятие для посетителей с детьми.
«Жёлуди будут собирать прямо на территории зоосада. Те, кто наберут пять килограммов, получат приз», — сообщили в минкультуры.
Желуди входят в рацион многих животных зоосада, среди которых лоси, косули, олени, кабаны, медведи и мелкие грызуны. Также они нравятся птицам: сойкам, поползням и дятлам. Плоды богаты бета-каротином, дубильными веществами и микроэлементами, которые помогают животным лучше подготовиться к зимним холодам.