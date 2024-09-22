Хабаровчане могут пособирать жёлуди и выиграть приз от зоосада

Благотворительная акция продолжится до конца осени. Жёлуди можно привозить в зоосад и оставлять у ворот, где находится пункт приема. Кроме того, сегодня, 22 сентября с 11 до 13 часов состоится специальное мероприятие для посетителей с детьми.