ТАСС узнал, почему Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов

Причиной включения основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича в список иностранных агентов стали его слова о «причастности российской армии и президента РФ Владимира Путина к военным преступлениям». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы суда, где рассматривалась жалоба музыканта на решение Минюста.
«В публикации в своем Telegram-канале Макаревич А. В. прямо обвиняет главу государства в совершении военных преступлений. Также в интервью телеканалу “Настоящее время” (признан в РФ иноагентом) Макаревич А. В. продвигает тезис о совершении Вооруженными силами Российской Федерации военных преступлений», — приводит агентство выдержку из материалов дела.
Помимо этого, суд установил, что Макаревич в одном из интервью открыто признался в том, что ведет предпринимательскую деятельность на территории иностранных государств.
Напомним, Минюст РФ внес Макаревича в реестр иноагентов еще в сентябре 2022 года. Музыкант пытался оспорить это решение, но суд его жалобу отклонил.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку в отношении Макаревича после его разговора с пранкерами. В ходе разговора артист пожелал Украине победы и пообещал выступить на празднике, организованном по этому поводу.