ТАСС узнал, почему Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов

«В публикации в своем Telegram-канале Макаревич А. В. прямо обвиняет главу государства в совершении военных преступлений. Также в интервью телеканалу “Настоящее время” (признан в РФ иноагентом) Макаревич А. В. продвигает тезис о совершении Вооруженными силами Российской Федерации военных преступлений», — приводит агентство выдержку из материалов дела.