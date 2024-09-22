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Дождливая погода будет в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 22 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди.

Сейчас в Олбани: +14° 1 м/с 89% 755 мм рт. ст. +16°

Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов, на юге — до +20. Ветер юго-западный, западный 6−11 метров в секунду, днем местами порывы до 16−21.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер юго-западный, западный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 16.

День Ангела сегодня, 22 сентября, у Акима, Александра, Алексия, Анны, Афанасия, Василия, Григория, Дмитрия, Захара, Иосифа, Никиты, Сергия, Феодосия, Феофана и Харитона.

Между прочим, 22 сентября 2024 года отмечают Поднесеньев день. Согласно народным приметам, сегодня не следует отправляться в дальний путь. Дело в том, что дорога будет трудной и опасной.