До +18 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 22 сентября

До +16,+18 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области ожидается переменная облачность, в западных и северо-западных районах и местами по области небольшие дожди. Утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +15,+20 градусов, местами +9,+14 градусов.
Синоптики прогнозируют, что на Байкале будет сохраняться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на западный, юго-западный 9−14 м/с, температура +13,+18 градусов.