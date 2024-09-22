До +18 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 22 сентября

— По области ожидается переменная облачность, в западных и северо-западных районах и местами по области небольшие дожди. Утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +15,+20 градусов, местами +9,+14 градусов.