Сердце города снова забьется: рассказываем, каким станет Минный городок во Владивостоке

Как мы уже говорили, это территориальный центр. Отсюда за 10−15 минут можно дойти до площади Луговой, примерно за это же время — до площади Баляева и минут за 25−30 — до улицы Лазо. Отсюда уже рукой подать до сопок Орлиная и Тигровая, до театров, музея имени В. К. Арсеньева и нескольких галерей.