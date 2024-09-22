Сердце города снова забьется: рассказываем, каким станет Минный городок во Владивостоке

Минный городок — одно из самых крупных общественных пространств Владивостока. Территориально оно располагается в самом центре дальневосточной столицы, является излюбленной темой для обсуждения среди урбанистов, местных жителей, экологов. «Комсомолка» выяснила, в каком сейчас состоянии парк, и когда начнется эпохальная реконструкция одного из популярнейших мест отдыха.
Из военного объекта — в точку притяжения людей
История парка началась спустя 20 лет после основания Владивостока — в 1880 году. В это время военный пост официально получил статус города. Здесь оборудовали склады артиллеристских боеприпасов, казармы и дома офицеров. Демилитаризацию провели в 50-х годах, и в 1985 году открыли Центральный парк Культуры и Отдыха.
По тем временам в парке было все современно и даже модно: аттракционы, тир, катамараны, кафе, площадки для собраний, концертов, даже небольшой кинотеатр. Однако с течением времени парк потерял лоск, даже заимел криминальную репутацию среди местных жителей.
К 2020 году о Минном городке стали говорить с тоской и надеждой на улучшения. Урбанисты хотели вернуть общественному пространству былую славу.
Начало реконструкции
В 2021 году с приходом команды главы Константина Шестакова владивостокцы поучаствовали в онлайн-голосовании, благодаря которому люди могли выбрать, каким будет городок. Но сделать все и сразу возможности не было. Был необходим большой трудовой и финансовый ресурс. Основные силы бросили на ремонт дорог и придомовых территорий, а также на создание современных безопасных детских площадок.
Благоустраивать место решили постепенно: в 2022 году улучшили внешний вид парка около нижних озер. Построили площадку под соревнования по морскому судомоделированию. А в 2023 году появились сцена для проведения массовых мероприятий и несколько зон отдыха.
Несмотря на это, фронт работ остался обширный: Минный городок ждал озеленения, удобных пеших и беговых дорожек, а также участков для семейного отдыха. Финансовые вливания в Минный городок ожидались масштабные. Проект оставался на бумаге.
Но он обрел явные очертания и даты реализации в 2024 году. На ПМЭФ-2024 глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на модернизацию общественных пространств Владивостока направят 50 миллиардов рублей казначейского кредита. Часть средств уйдет на реализации амбициозной задумки. А еще к проекту привлекли двух крупных инвесторов.
Концепция парка
Проектировщиком общественного пространства стала известная в дальневосточной столице креативная команда Concrete Jungle. Именно эти ребята создали ныне популярный Нагорный парк, который славится своими видовыми площадками, удобными пешеходными дорожками, грамотно размещенными зонами отдыха и детской площадкой. В летнее время здесь проходят атмосферные джазовые вечера и различные события.
Также на счету «Конкрит Джангл» инсталляция «Семь сопок» — арт-объект, расположенный около амфитеатра недалеко от кинотеатра Океан IMAX. Как следует из названия, каждая колонна соответствует расположению одной из семи значимых сопок города. Любой желающий может прочитать информацию о каждой прямо на месте и выбрать, на какую следует посмотреть во время прогулки.
Компания разработала проект Минного еще в 2021 году — по рекомендациям жителей, однако к 2024 улучшили его и добавили несколько значимых элементов. Суммарно проект оценили почти в семь миллиардов рублей, а модернизацию проведут в несколько очередей. «КП» изучила проект: в парке будет на что посмотреть.
Первая очередь, когда появятся «коммерческие» объекты, стартует уже в сентябре. К 2025 году планируется закончить с гастропроменадом, рекреационными зонами, парком аттракционов (здесь найдутся развлечения и для родителей с детьми, и для любителей пощекотать нервы), динопарком, парковкой. Да, в парке, вероятно, можно будет увидеть воссозданную картину из жизни животных мезозойской эры, проживавших задолго до появления человечества.
Ребята смогут насладиться батутами, лабиринтом, катательной горкой, автодромом, бассейном с лодками, электромобилями. Но изюминкой станет колесо обозрения. Увидеть город с высоты птичьего полета — радость как для малышей, так и для взрослых. Удобно, что общественные туалеты и ларьки с едой будут располагаться все в этой же зоне, специально для гостей парка аттракционов.
Примечательно, что проектировщики не будут изменять себе и выполнят дизайн в стиле минимализма с декоративными зелеными элементами. В частности, использовать при создании общественного пространства хотят бетон, ель разного вида, лиственницу и нержавеющую сталь.
В Минном городке соединят историческую значимость с морской тематикой, отождествляющей дальневосточную столицу: гости и местные жители увидят разнообразие природы благодаря озеленению, почувствуют дух города-порта и проникнутся авантюризмом.
Вторая очередь работ завершится к 2026 году. Тогда специалисты доделают общественную зону парка, то есть благоустроят все пешеходные дорожки и возведут арт-объекты. Основная часть озеленения также перенесена на это время.
Но больше всего удивляет даже не сам проект и не скорость реализации. А возможность построить продолжительный туристический маршрут по самым известным достопримечательностям Владивостока через Минный городок.
Как мы уже говорили, это территориальный центр. Отсюда за 10−15 минут можно дойти до площади Луговой, примерно за это же время — до площади Баляева и минут за 25−30 — до улицы Лазо. Отсюда уже рукой подать до сопок Орлиная и Тигровая, до театров, музея имени В. К. Арсеньева и нескольких галерей.
Более того, проектировщики предложили проложить пеший маршрут вплоть до Нагорного парка. Таким образом люди, приехавшие во Владивосток, смогут насладиться лучшими видами и проникнуться городом как никогда раньше.
«Когда мы приступали к проектированию, у меня было впечатление, что этот парк огромный. Но когда мы заканчивали работу, у меня возникло впечатление, что у нас абсолютно нет места ни на что вообще», — рассказал руководитель Concrete Jungle Феликс Машков во время презентации проекта.
Когда начало?
Директор компании-концессионера Алексей Алмазов на ВЭФ-2024 заявил, что спецтехнику завезут в парк в конце сентября. Специалисты начнут подготавливать территорию к земельным работам, будут выравнивать ландшафт.
В администрации Владивостока отметили, что модернизация Минного городка входит в мастер-план Владивостока, который планируют реализовать до 2032 года. В его рамках проводится множество ремонтных и строительных работ, в том числе затрагивающих другие общественные пространства.
Например, идет вторая очередь ремонтных работ на набережной Спортивной гавани. Это одна из самых популярных локаций для прогулок у молодежи и семейных пар. Теперь у точки притяжения появятся две зоны: для проведения массовых мероприятий и транзитная. Отдыхающим не придется пробираться среди тех, кто пришел посмотреть на выступление артистов или посмотреть на фестиваль.
Помимо этого, появится участок приморской тайги. В жару так и хочется спрятаться в тенек: кроны деревьев позволят изнывающим от жары отдыхающим расслабиться и почувствовать себя едиными с природой.
Однако одними общественными пространствами сыт не будешь. Как-никак, у нас город автомобилистов, многих волнуют дороги и транспортные развязки. Есть решения и в этом направлении.
Понимая потребности людей, глава администрации Владивостока Константин Шестаков обсудил с подрядчиками строительство дороги в микрорайоне Патрокл, развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зеленого Угла и обустройство пути к этому участку объездной от Нейбута, 67а. Также подняли вопрос о реконструкции участка от улицы Русская до проспекта 100-летия Владивостока. Работы на Патрокле завершат до конца 2024 года.