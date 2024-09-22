Грузы для хабаровского стройкластера стали первоочередными

Грузы для нужд предприятий промышленно-строительного кластера Хабаровского края РЖД будет доставлять в первоочередном порядке. Созданное по поручению президента России Владимира Владимировича Путина объединение зарегистрировалось в качестве единого грузополучателя в системе Российских железных дорог. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официального Телеграм-канала регионального Минстроя.
— Сегодня предприятия строительного кластера края на своих производствах используют сырье из других регионов России. С железнодорожных станций, расположенных на расстоянии от 6 до 8 тысяч километров от Хабаровска приходится возить, в том числе, доломит и доломитовую муку для стекольной продукции, технический гипс, химические смолы, специальный щебень, негашеную известь. В РЖД существует очередность отправки грузов, и, как правило, доставка 10 — 20 вагонов для грузополучателя в Хабаровском крае попадает в конец очереди, — рассказал и.о. первого замминистра строительства Хабаровского края Темирлан Магомаев.
Теперь резиденты кластера формируют вагоны не по отдельности, а как единый грузополучатель. В этом случае состав увеличивается уже до 200 вагонов и грузы становятся первоочередными. Таким образом, предприятия, входящие в кластер, вовремя получат запланированный объём сырья.
— Сейчас решены ключевые технические вопросы. Открыт электронный личный кабинет для взаимодействия с РЖД, заключены договоры с владельцами путей необщего пользования, проведено обучение специалистов. Заключены первые соглашения с грузовладельцами, уже было организовано 11 успешных поставок строительных материалов, — объяснил директор Ассоциации участников промышленно-строительного кластера Хабаровского края Дмитрий Палажченко.
Напомним, стройкластер в Хабаровском крае создан по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Он призван стимулировать производство местных стройматериалов, чтобы сдержать рост цен на рынке жилья. Участниками промышленно-строительного кластера стали почти три десятка предприятий.