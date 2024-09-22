Грузы для хабаровского стройкластера стали первоочередными

— Сегодня предприятия строительного кластера края на своих производствах используют сырье из других регионов России. С железнодорожных станций, расположенных на расстоянии от 6 до 8 тысяч километров от Хабаровска приходится возить, в том числе, доломит и доломитовую муку для стекольной продукции, технический гипс, химические смолы, специальный щебень, негашеную известь. В РЖД существует очередность отправки грузов, и, как правило, доставка 10 — 20 вагонов для грузополучателя в Хабаровском крае попадает в конец очереди, — рассказал и.о. первого замминистра строительства Хабаровского края Темирлан Магомаев.