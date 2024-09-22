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Омская область достигла заметного роста жилого строительства

В этом году введено в эксплуатацию 600,9 тыс. кв. метров жилья.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 1 сентября текущего года в Омской области было введено в эксплуатацию 600,9 тысяч квадратных метров жилья, сообщает губернатор Виталий Хоценко. Этот показатель на 22% превышает аналогичные данные за прошлый год, и уже выполнен на 86% от запланированных 700 тысяч квадратных метров на текущий год. Губернатор подчеркнул, что важно сохранить заданный темп строительства и в будущем. Региональные власти активно привлекают строительные компании из других регионов, которые участвуют в реализации проектов комплексного жилого строительства, включая не только многоквартирные дома, но и социальную инфраструктуру.