Омская область достигла заметного роста жилого строительства

По состоянию на 1 сентября текущего года в Омской области было введено в эксплуатацию 600,9 тысяч квадратных метров жилья, сообщает губернатор Виталий Хоценко. Этот показатель на 22% превышает аналогичные данные за прошлый год, и уже выполнен на 86% от запланированных 700 тысяч квадратных метров на текущий год. Губернатор подчеркнул, что важно сохранить заданный темп строительства и в будущем. Региональные власти активно привлекают строительные компании из других регионов, которые участвуют в реализации проектов комплексного жилого строительства, включая не только многоквартирные дома, но и социальную инфраструктуру.