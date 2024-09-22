В Омской области завершились работы по проекту «Решают люди»

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале о реализации инициатив местных жителей в рамках социального проекта «Решают люди». Работы прошли в 11 районах и включают благоустроенные мемориалы воинской славы, а также новые спортивные и детские игровые площадки в селах. Все измененные объекты расположены в разных уголках региона. Например: — Калачинский район: благоустроена территория у образовательных учреждений.