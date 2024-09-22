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В Омской области завершились работы по проекту «Решают люди»

Жители предложили идеи, которые были реализованы в 11 районах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале о реализации инициатив местных жителей в рамках социального проекта «Решают люди». Работы прошли в 11 районах и включают благоустроенные мемориалы воинской славы, а также новые спортивные и детские игровые площадки в селах. Все измененные объекты расположены в разных уголках региона. Например: — Калачинский район: благоустроена территория у образовательных учреждений.

— Крутинский район: в селе Шипуново появилась новая детская площадка.

— Называевский район: в селе Путь Социализма построена хоккейная площадка.

— Нововаршавский район: обустроены тротуары на улицах Пролетарская и Кооперативная.

— Оконешниковский район: в селе Чистово установлены мемориальные плиты в честь участников Великой Отечественной войны.

— Омский район: в селе Розовка построена спортивная площадка.

— Русско-Полянский район: завершены три проекта, в том числе создана пешеходная зона в Добровольске и спортивно-игровая площадка «Непоседы» в Русской Поляне.

— Саргатский район: в селе Щербаки открыта хоккейная коробка.

— Таврический район: в поселке Новоуральский появилась площадка для тренировок.

— Тюкалинский район: в поселке Октябрьский построен новый стадион.

— Шербакульский район: в деревне Славянка благоустроена спортивная площадка. Таким образом, проект «Решают люди» помог сделать жизнь в селах более комфортной и активной.